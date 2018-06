Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mehr als vierzigtausend Kilometer hat die 2c-Klasse des BG/BRG/BORG Kapfenberg für "run2sun" zurückgelegt: Dafür wurden sie mit einem Ausflug in die Landeshauptstadt belohnt - Sonderfahrt mit der Kleine-Zeitung-Bim inklusive.

Die 2c-Klasse des Kapfenberger Gymnasiums war in Graz © Georg Tomaschek

Ihren Ausflug nach Graz hatten sich die Schüler der 2c-Klasse des Gymnasiums Kapfenberg redlich verdient: Sie gehörten in der letzten Etappe des Projekts "run2sun", das Schüler zu mehr Bewegung motivieren soll, zu den fleißigsten Läufern. Über vierzigtausend Kilometer haben die Kapfenberger bereits zurückgelegt. Für diese Leistung wurden sie ins Styria Media Center eingeladen und auf eine Tour durch das Gebäude mitgenommen. Schon in der Eingagshalle gab es die ersten Dinge zu bestaunen: Zeitungsausgaben von der Kaiserzeit bis in den Kalten Krieg und die digitale Litfaßsäule, auf der man aktuelle Neuigkeiten live verfolgen kann.