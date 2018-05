Facebook

Der Festsaal Parschlug war in den letzten Jahren stets ausverkauft © ESports Parschlug

Eigentlich ist sie die Heimat der Eishockey-Spieler und Freizeitsportler, in den kommenden Tagen befindet sich die Kapfenberger Eishalle jedoch fest in der Hand der Zocker. Schließlich tragen sie dort von Donnerstag bis Sonntag eine Lan-Party, also ein am PC gespieltes Turnier, aus und stellen diese Tage unter das Motto „300 – This is Log-Lan“. Bereits seit 2010 lädt der Verein ESports Parschlug um Obmann Dominik Habe jährlich zum „Lord of Games“-Turnier in den Parschluger Festsaal und lockt dabei Spieler aus ganz Österreich und sogar den Nachbarstaaten wie Deutschland, Schweiz und Ungarn an. Weil die Veranstaltung in den vergangenen drei Jahren mit 110 Teilnehmern jedoch stets ausverkauft war, geht es für die bis zu 300 Teilnehmer nun in die Eishalle.

