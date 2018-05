Zu beweglich zeigte sich eine Schlange am Dienstagvormittag in Kapfenberg: Sie verfing sich in einem Netz und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schlange musste befreit werden © Feuerwehr Kapfenberg-Stadt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte am Dienstagvormittag die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt aus. Nicht etwa ein Feuer oder ein Unfall machte die Anwesenheit der Feuerwehr notwendig - sondern ein tierischer Vorfall. Eine Schlange hatte sich in einem Kapfenberger Vorgarten von ihrer gelenkigen Seite gezeigt und sich daraufhin in einem Netz verfangen. Zu fest verknotet, konnte sich das Tier nicht mehr befreien. Mittels Schlangenzange und einer Schere wurde das Netz schließlich von der Schlange entfernt. Die Schlange wurde von den Kameraden aus dem Netz befreit und wieder in der Natur ausgesetzt.