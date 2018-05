Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Schüler der Kapfenberger Körner-Volksschule mit Cornelia Schweiner, Friedrich Hofer und Erik Lasaridis © KK

Wie entsteht unser Wetter? Warum erwärmt sich die Erde? Wie können Tiere und Pflanzen mit dem Klimawandel leben? Was können wir selber zum Klimaschutz beitragen? Diese und andere Fragen werden in der Ausstellung „Klimaversum“ gestellt und zum Teil auch beantwortet. So manches müssen sich aber die Besucher auch selbst erarbeiten.