Die Theatergruppe rund um Regisseur Christian Gschiel (rechts) © KK

"Mehrbettzimmer - Shared Room" heißt das neueste Stück, das die Theatergruppe „Teatro Santa Famiglia“ um Regisseur Christian Gschiel als bereits elfte Produktion auf die Bühne bringt. Die turbulente Kriminalkomödie von Kathy Henrics folgt damit auf "Das weiße Häschen", das im Vorjahr im Zuge des Zehn-Jahr-Jubiläums aufgeführt wurde. Als im Krankenhaus bekannt wird, dass aus der nahe gelegenen Justizvollzugsanstalt ein Häftling ausgebrochen ist und sich in der Nähe des Krankenhauses aufhält, gerät dort alles in helle Aufregung. Daraus entwickelt sich eine unterhaltsame Geschichte um Heiratsschwindler Conart, Muttersöhnchen Milksop, Kunstgeschichteprofessor Higgins, Mrs. Coldwater, Mary King & Co. Während Conart alle Mühe hat, seine Frauen telefonisch bei Laune zu halten und dabei stets vorgibt, ein anderer zu sein, dringt der ausgebrochene Häftling auf der Suche nach seinem Komplizen letztlich tatsächlich in die Klinik ein.