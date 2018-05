Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Von Freitag bis Sonntag ist in der Region allerhand los, vom Sport über die Musik bis hin zu Rüsthausfesten. Wir haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.

Die Feuerwehren zeigen am Wochenende ihr Können und ihr Rüsthaus © LVF Franz Fink

BREITENAU.

An einer Jodelwanderung kann man am Samstag, dem 26. Mai, in der Breitenau teilnehmen. Veranstaltet wird die Wanderung von der "Straße der Musik". Start ist um 10 Uhr.