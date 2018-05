Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Michael Heltau ist am 9. Juni zu Gast in Aflenz © APA/HERBERT NEUBAUER

Auch wenn die diesjährigen Aflenzer Kulturspitzen streng genommen erst am 2. Juni beginnen: Los geht es bereits heute. Vor dem eigentlichen Start des Festivals bringt der Verein zur Erhaltung der Propstei Aflenz „Stormy Weather“ ins Hotel Post/Karlon. Ines Reiger, Ewald Oberleitner, Martin Irouschek, Klaus Fürstner und Wolfgang Wippel bieten dabei Jazz vom Feinsten (19 Uhr). Und am Freitag, ebenfalls um 19 Uhr, bringt der Aflenzer Tomas Tatzl Schubert-Arien in der Pfarrkirche St. Peter zur Aufführung.

