41-Jähriger Wiener war in Neuberg an der Mürz von der B23 abgekommen. Er erlitt schwere Verletzungen. Hubschraubereinsatz.

Neuberg an der Mürz

Der Wiener erlitt schwerste Verletzungen © Rotes Kreuz

In einer Rechtskurve der B23 in Neuberg kam ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Wien am Sonntag gegen 17.15 Uhr zu Sturz und von der Fahrbahn ab. Er stürzte über eine sieben Meter hohe Böschung und kam auf einer Wiese zu liegen.