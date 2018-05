Facebook

Der Landwirt wollte Astwerk über den Abhang schieben © Markus Traussnig

Gegen Freitagmittag war ein Bauer in Fladenbach (Gemeinde Stanz im Mürztal) mit Holzarbeiten beschäftigt, als es zum Unfall kam. Der 60-jährige hatte in dem Waldstück Holzstämme entlastet und wollte die abgeschnittenen Äste mit seinem Traktor, an dem ein Schild montiert war, über einen Abhang schieben. Beim Reversieren trat allerdings ein technischer Defekt an der Kupplung auf. Der Traktor kippte über den Abhang, überschlug sich und blieb schließlich an einem Baum hängen. Der Bauer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, den Abhang hochklettern und seine Frau verständigen. Diese holte ihn selbst bei der Unfallstelle ab und brachte ihn zur Landesstraße 114. Dort wurde der 60-jährige erstversorgt und vom Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.