Wer eine Zugreise unternimmt, kann allerhand erzählen. Doch was geschieht, wenn die Reise bereits am Ticketschalter endet? Mit derartigen Fragen beschäftigt sich Andrea Waxenegger von der Karl-Franzens-Uni in Graz. Beschäftigt als Leiterin des Zentrums für Weiterbildung, widmet sie sich intensiv der Mobilität. „Wir arbeiten das Thema wissenschaftlich für die Allgemeinheit auf“, sagt Waxenegger. Sie verweist auf den Stellenwert der Mobilität für ältere Leute und die Notwendigkeit, sich mit neuen Konzepten – wie eben Ticketautomaten – auseinanderzusetzen: „Wenn ich nicht über die digitalen Kompetenzen verfüge, kann ich das neue Angebot nicht nützen. Vor allem ältere Personen werden davon ausgeschlossen.“

