Peter Glitzner gibt alles © KK

Das Leben legt einem häufig Steine in den Weg, doch wie damit umgehen? Peter Glitzner aus Mariazell hat auf diese Frage seine ganz eigene Antwort gefunden – er hebt die Steine einfach auf. Innerhalb weniger Tage kürte sich Glitzner in Bruck nicht nur zum Staatsmeister in seiner Gewichtsklasse, sondern in Purgstall zugleich zum Weltmeister im Steineheben. „Ziel bei dieser Sportart ist es, das Gewicht in einer Führung nach oben zu ziehen. Je höher und schwerer, desto besser“, erklärt Glitzner. In Bruck kam er mit 300 Kilogramm auf 42 Zentimeter, in Purgstall mit 225 Kilogramm auf 72,5 Zentimeter. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich nicht nur der unbedingte Wille, sondern auch jede Menge Disziplin. Vier bis fünf Mal die Woche geht es für Glitzner ins Fitnessstudio, ein gesunder Lebensstil mit wenig Alkohol ist ebenso Pflicht.

