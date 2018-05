Der Antenne-Moneyman war am Freitag in Bruck unterwegs. Der Kapfenberger Thomas Steiner konnte den Geldkoffer öffnen und freut sich über seinen Gewinn.

Thomas Steiner (links) konnte Markus Terrants Koffer öffnen © Martina Pachernegg

Bis Samstag, dem 19. Mai, tourt der Antenne-Reporter Markus Terrant durch die Steiermark. Im Gepäck hat er dabei einen Koffer mit Geld. Am Freitag machte das Antenne-Team zuerst einen Halt in Bruck, später waren sie in Kapfenberg zu Gast. Thomas Steiner aus Kapfenberg brachte am Brucker Hauptplatz die drei Gewinnzahlen, um den Koffer öffnen zu können, in die richtige Reihfolge und konnte mit einem Gewinn von zehn Euro nach Hause gehen. „Es hätte mehr sein können. Aber ich freue mich trotzdem riesig“, sagt Steiner und schmunzelt.

