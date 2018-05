Facebook

Häuselhofer, Koch und Schemmel (vorne), Kober, Kaltenegger, Wallner, Breyner und Grünauer (stehend) mit möglichen „Kunden“ © Tomaschek

Die Stadt Bruck schlägt ein neues Kapitel der Nachmittagsbetreuung auf. Derzeit gibt es Schülerhorte in der Grabenfeldstraße, im Utschtal und an der Bafeb. Ab Herbst bieten die Volksschulen Körnerstraße und Wienerstraße schulische Tagesbetreuung an.

Für Bürgermeister Peter Koch und Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger als Schulreferentin ist das ein Lückenschluss in der Nachmittagsbetreuung. In der schulischen Tagesbetreuung werden ein Mittagessen, danach eine 50-minütige Lernzeit durch Lehrer der jeweiligen Schule und schließlich ein individueller Lernteil sowie Freizeit angeboten, wofür die Stadt einen Trägerverein beauftragt.

75 Plätze entstehen, 50 in der Körnerstraße, 25 in Berndorf, wobei Erstere allfällige freie Kapazitäten der Volksschule Knottingerstraße und Berndorf Pischk anbietet. Zwei ideale Standorte, sagte Michael Grünauer, Referatsleiter Bildung der Stadtgemeinde, bei der Präsentation der neuen Betreuungsform. Das pädagogische Konzept arbeiten derzeit die beiden Schulleiterinnen Nina Wallner (Körnerstraße) und Julia Breyner (Wienerstraße) aus.

1,1 Millionen Euro kostet der Umbau der Schulen, der in den Sommerferien durchgeführt wird, wie Werner Kober von der Stadtgemeinde erklärte. Die Planung hat das Brucker Architekturbüro Christian Schemmel inne.

Bürgerbüroleiterin Sonja Häuselhofer avisierte zwei Info-Treffen für interessierte Eltern: am 5. Juni in der Körnerstraße und am 12. Juni in Berndorf, jeweils um 18.30 Uhr. An diesen Terminen stehen auch schon die Kosten für die Eltern fest.

