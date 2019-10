Hans Rappold aus Thörl beherrscht die Kunst des Striezelbackens. Sein Wissen um das süße Geflecht gibt er gerne an seine beiden Enkelkinder Jana und Felix weiter.

Gemeinsam werden die Stränge des Striezels übereinandergelegt. Alle Stränge müssen dicht nebeneinanderliegen © Melanie Meisenbichler

Der Duft von Germ strömt durch das Haus. In der Küche im obersteirischen Thörl steht ein Mann am großen rechteckigen Esstisch, mit dem Rücken zum eingeheizten alten, weißen Tischherd. Routiniert formt er aus Teigklumpen Kugeln und zwei Kinder mit bunten Kochschürzen beobachten dabei jeden seiner Handgriffe.

„Felix, kannst du dich erinnern? Du musst den Teig schleifen“, sagt Hans Rappold zu seinem Enkelsohn und legt ein bisschen Teig vor ihm hin. „Opa, das ist ja nicht mein erster Striezel“, lacht Felix, nimmt den Teig in die Hand, bewegt ihn rhythmisch auf der Tischplatte und präsentiert stolz das Loch auf der Unterseite der fertigen Kugel. „Siehst du, ich kann auch den Schluss, das Loch, machen“, sagt der Sechsjährige.