Die Kameradinnen und Kameraden der Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex GmbH & Co OG im Werk Veitsch trauern um ihren verdienten Kameraden Christian Schautz. Der Kommandant-Stellvertreter ist am vergangenen Mittwoch (20. November) nach schwerer Krankheit im 55. Lebensjahr verstorben.

Christian Schautz war seit 1985 Mitglied der Betriebsfeuerwehr. Von 1992 bis 2012 war er als Maschinen- und Gerätemeister für die gesamten Einsatzfahrzeuge zuständig. Im Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag war er seit 2001 als Bewerter für das Funkleistungsabzeichen tätig, wofür ihm im Jahr 2022 die silberne Bewerterspange verliehen wurde.

In seiner langjährigen Tätigkeit setzte sich Christian Schautz stets für die Weiterbildung der Kameraden und die technische Ausstattung der Betriebsfeuerwehr ein. Er organisierte viele Ausflüge, um den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Wehr zu stärken.

Für seine Verdienste in der Feuerwehr wurde Christian Schautz auch mehrmals ausgezeichnet. So erhielt er 2012 das Verdienstzeichen, 2. Stufe und 2017 die Katastrophenhilfe Medaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark. Seitens der Steiermärkischen Landesregierung wurde ihm 2018 das Verdienstkreuz in Bronze verliehen.

Es besteht die Möglichkeit, sich von 9 bis 13 Uhr persönlich und in Stille in der Aufbahrungshalle Veitsch von Christian Schautz zu verabschieden. Die Erinnerungsfeier findet am Donnerstag, 28. November, um 15 Uhr im Arkadenhof der Kirche Veitsch statt.