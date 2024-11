Als das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn im April 1798 in Wien erstmals aufgeführt wurde, sollen die Zuhörer ihren Ohren nicht getraut haben. Sie waren überwältigt von den Klangfarben und der Kraft dieses Werks, das die sieben Tage der Schöpfung der Welt musikalisch darstellt – vom Chaos zur Ordnung, von der Finsternis zum Licht. Der 66-jährige Komponist, der zwei Jahre an diesem genialen Werk gearbeitet hatte, stand selbst am Dirigentenpult und konnte den Riesenerfolg hautnah miterleben – und auch den Erfolg, der sich rasch auf ganz Europa ausbreitete.