Der gebürtige Frohnleitener und Neo-Brucker Franz Heuberger hat einiges vor, denn er möchte seine über Jahre aufgebauten Kontakte in der Musikszene in der Kornmesserstadt einbringen. Als ersten Schritt stellt der Hobby-Eventorganisator am Freitag, dem 18. Oktober, im Brucker Dachbodentheater eine Hommage-Feier auf, die an das legendäre Woodstock-Festival 1969 erinnern soll.