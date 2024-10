Am Wochenende macht die internationale Tattoo-Szene wieder in Kapfenberg Halt: Nach der Premiere im Vorjahr gastiert die „Wildstyle & Tattoo Messe“ zum zweiten Mal mit Ausstellern und Teilnehmern aus 25 Ländern in der Kapfenberger Stadthalle. Diese ist seit 1995 in ganz Europa unterwegs und konnte bereits mehr als 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher willkommen heißen. Auf der Bühne gibt es in diesem Jahr erneut eine Vielzahl an Freakshows sowie zwei Live-Auftritte zu sehen.