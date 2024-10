Die Kleine Zeitung wird heuer 120 Jahre alt. So ein rundes wie großartiges Jubiläum feiern wir nicht irgendwie, sondern mit einer exklusiven Geburtstagstour durch die Steiermark und Kärnten. Dazu sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, ganz herzlich eingeladen. Los geht's in der Region Obersteiermark Ost am kommenden Samstag, 5. Oktober, ab 10 Uhr im Gasthof Gösserbräu in 8700 Leoben, Turmgasse 3.

Die gemeinsamen Feierstunden werden einen Einblick bieten, wie die Kleine Zeitung entsteht, welche journalistischen Schwerpunkte gesetzt werden und was hinter der Strategie steckt, in unterschiedlichen Regionen Redaktionen, Anzeigenabteilungen und Verkaufsstellen zu etablieren.

Chefredakteur Hubert Patterer wird sich mit Regional-Redakteurin Johanna Birnbaum auf dem Podium austauschen – aktuelle Machtverschiebungen nach der jüngsten Nationalratswahl kommen ebenso zur Sprache wie die herausfordernden Jahre rund um Corona und die Rolle als Medium in der Gesellschaft allgemein.

Ins Gespräch kommen

Kommen Sie mit uns ins Gespräch und stellen Sie Fragen – eine schöne Gelegenheit, aus erster Hand hinter die Kulissen der Berichterstattung zu blicken. Mit unseren Redaktionen in Leoben und Bruck an der Mur haben wir den Anspruch, regionale Nahversorger zu sein – auch diese Rolle wird beleuchtet.

Sie wollen dabei sein? Dann schicken Sie bis 2. Oktober um 23.59 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Geburtstagstour Leoben & Bruck an der Mur“ an veranstaltungen@kleinezeitung.at und mit ein wenig Glück, haben Sie sich Ihren Platz gesichert! Herzlich willkommen!