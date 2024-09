In ihrer Nachbarwohnung in Israel schlug während des ersten Golfkriegs eine Rakete ein, sie waren die ersten Besucher eines Billa-Geschäfts in Polen nach dem Systemwechsel und erlebten zuletzt die strikte Coronapolitik des chinesischen Einparteienstaats hautnah mit. Das in Kapfenberg aufgewachsene Ehepaar Gerhard und Waltraud Brauneder arbeitete vier Jahrzehnte lang für das Bundesaußenministerium in verschiedenen Ländern, nach dem Ruhestand kehrten sie vor drei Jahren in die Heimat zurück.