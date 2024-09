Zum Wochenstart wurde die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag bereits am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Wiener Straße alarmiert. Ein Moped war dort auf regennasser Fahrbahn mit einem Pkw kollidiert, der Lenker des Zweirads wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Roten Kreuz versorgt werden.

Die ausgerückten Florianis kümmerten sich an der Unfallstelle um die Reinigung der Fahrbahn sowie die Entfernung der beiden verunfallten Fahrzeuge. Nach gut einer halben Stunde konnte man diese beiden Tätigkeiten abschließen und wieder in das Rüsthaus einrücken. Die Wiener Straße war während den Arbeiten in beiden Richtungen gesperrt.