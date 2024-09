Nordöstlich von Spital am Semmering bebte am Montagnachmittag die Erde. Laut Erdbebendienst war es um 17.04 Uhr, als das Erdbeben der Magnitude 2,4 gemessen worden ist. Das Epizentrum lag rund 13 Kilometer Luftlinie von Spital am Semmering entfernt auf niederösterreichischer Seite im Raum Raum Payerbach - Edlach an der Rax.