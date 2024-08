Schwer verletzt wurde ein 75-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Mürzzuschlag. Der Unfall passierte im Auweg, nahe Grüne Insel. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 15 Uhr regnete es stark. Ein 75-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs und wollte auf Höhe Grüne Insel den Auweg queren, um dem Radweg weiter zu folgen. Zum selben Zeitpunkt war eine 84-jährige Autofahrerin stadtauswärts auf dem Auweg ebenfalls in Richtung Grüne Insel unterwegs.

Sie übersah den Radfahrer, die beiden stießen zusammen. Der 75-Jährige trug keinen Helm und wurde nach der Erstversorgung ins LKH St. Pölten geflogen. Er trug schwere Verletzungen davon. Der Autofahrerin blieb unverletzt.