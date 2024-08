In St. Barbara im Mürztal ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 57-jähriger Arbeiter war in einer Werkshalle mit Staplerarbeiten beschäftigt, als sich plötzlich ein sechs Tonnen schwerer Rundstahlblock löste. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geriet dabei mit seinem rechten Fuß unter den Stahlblock und wurde dabei schwer verletzt.