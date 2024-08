Ins LKH Bruck eingeliefert werden mussten am Donnerstag ein 77-jähriger Leobner und seine Begleiterin. Der Mann war am Nachmittag um 16.30 Uhr mit seinem Pkw vom Brucker Hausberg „Madereck“ talwärts gefahren. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, das Fahrzeug landete am Dach. Ein Mountainbiker, der wenig später zur Unfallstelle kam, leistete Erste Hilfe. Beide Pkw-Insassen hatten leichte Verletzungen erlitten und wurden vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.