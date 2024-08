Es kam doch ziemlich unerwartet, dass Andreas Schweiger als Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH den Hut nimmt und sich auf sein eigenes Unternehmen „Schweiger‘s Stadtmarketing GmbH“ konzentriert. Auf den zweiten Blick hingegen scheint sich gar nicht so viel zu ändern: Schweiger, der nach 14 Lehr- und Wanderjahren im Jahr 2020 in seine Heimat Mariazell zurückgekehrt ist, wird sich künftig auf den Mariazeller Advent sowie auf Veranstaltungen wie den Steiermark-Frühling in Wien oder das „Aufsteirern“ in Graz konzentrieren und dort das Mariazellerland möglichst gut präsentieren. Außerdem betreibt er weiterhin den „Stadtheurigen“.