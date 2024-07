Bei der Inventur eines Kindberger Industriebetriebes fiel auf, dass offenbar zahlreiche elektronische Steuergeräte und Steuermodule fehlen. Man beziffert den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Zumindest ein Jahr lang – von Juni 2023 bis Juni 2024 – dürften immer wieder Geräte mitgenommen worden sein. Nachdem das Unternehmen Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, forschten Beamte der Polizeiinspektion Kindberg einen 34-jährigen ehemaligen Angestellten der betreffenden Firma als Verdächtigen aus.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung am Wohnort des Verdächtigen in Niederösterreich sowie die Festnahme des 34-Jährigen an. Zwar wurde bei der Hausdurchsuchung kein Diebesgut vorgefunden, der Verdächtige zeigte sich aber umfassend geständig. Er gab an, die gestohlenen Geräte über Internet-Plattformen verkauft zu haben. Nach der Einvernahme wurde er in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.