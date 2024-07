Das ganze Land wird zum Konzertsaal: Am Freitag, 12. Juli 2024, erhebt sich bereits zum 17. Mal die „ORF Steiermark Klangwolke“. Auf dem Programm steht dabei ein Styriarte-Höhepunkt: Mei-Ann Chen dirigiert Dvořáks Symphonie „Aus der Neuen Welt“ mit dem Styriarte Youth Orchester.

„Das Konzert wird an diesem Abend ab 21 Uhr in ORF III, auf Radio Steiermark sowie bei 30 öffentlichen Veranstaltungen via Public Viewing oder Radio-Übertragung erklingen. Zehntausende Menschen können somit an diesem Kulturereignis teilnehmen“, erklärt man beim ORF in einer Aussendung die „Klangwolke“.

Im Bezirk gibt es gleich drei Stationen, in denen man sich dem Kulturgenuss hingeben kann – teils mit Rahmenprogramm und eigenem Moderator. In Kindberg wird sogar auf zwei Großbild-Leinwänden (ehemalige Georgibergkirche) innerhalb und außerhalb der Kirche übertragen, während in St. Lorenzen, am Areal des EM-Public-Viewings neben dem XXXLutz, Orchesterklänge den Torjubel ersetzen. Auch in Langenwang wird die Klangwolke im Krottenhof live übertragen, moderiert wird die Veranstaltung von Manfred Polansky.