Am Montag geriet ein 56-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gegen 15:15 Uhr im Zuge von Verladearbeiten auf einem Firmenareal in Krieglach mit dem linken Fuß unter einen rund 1000 kg schweren elektrischen Hubwagen. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung in das LKH Bruck an der Mur gebracht, wo er ambulant versorgt wurde.