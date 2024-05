Platz eins für das Mürztal: Der neue Standort des Kunststoffspezialisten Hintsteiner in St. Barbara setzt sich beim renommierten internationalen Architektur-Award „Big See 2024“ durch. Das Produktionszentrum in St. Barbara wird als gestalterisch ansprechendstes Industriegebäude in Südosteuropa ausgezeichnet. Und das unter 200 Einreichungen aus 21 Ländern.