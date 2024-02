Am Dienstagvormittag wurde die Bergrettung Mariazeller Land von der Landeswarnzentrale Steiermark alarmiert. Ein Wanderer, der sich im unwegsamen Gelände nahe Wegscheid auf dem Weg Richtung Kaiserstein befand, stürzte schwer und zog sich Verletzungen am Kopf und an einem Bein zu. Er konnte aber noch selber einen Notruf absetzen.