„Verkehrsunfall mit verletzten Personen“, hieß es in der Alarmierung. Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach rückte am Samstag um 11.10 Uhr zu einem Unfall im Bereich einer Kreuzung auf der B 116 aus, an dem drei Autos beteiligt waren. „Das Rote Kreuz versorgte die verletzten Personen. Die Verunfallten, darunter ein Kleinkind, wurden mit unbekannten Verletzungsmustern ins Spital eingeliefert“, heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr. Sie konnte nach der Absicherung der Unfallstelle, dem Aufbau eines Brandschutzes und dem Binden der ausgelaufenen Betriebsmittel wieder einrücken. Zwölf Feuerwehrleute waren rund eine Stunde im Einsatz. Zudem an Ort und Stelle waren Rotes Kreuz, Polizei und ein Abschleppunternehmen.