Bei der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres kam es in der ÖVP St. Barbara zu einem Wechsel an der Spitze: Hannes Koudelka, der seit 2015 als Vizebürgermeister die Geschicke der Volkspartei in der Gemeinde leitete, legte sein Amt zurück und übergab an Arno Russ.