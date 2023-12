1970 beschlossen die beiden Gemeinden Tragöß und St. Katharein an der Laming den Neubau einer Hauptschule für die Kinder des Lamingtales. 1973 – also vor 50 Jahren – konnte der Neubau von den ersten Schülerinnen und Schülern bezogen werden, die in zwei Klassenzüge (A- und B-Zug) unterrichtet wurden.