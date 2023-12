Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Bruck-Stadt zu zwei Brandereignissen alarmiert. Zuerst musste man am Nachmittag in der Produktionshalle der Firma Pankl Engine Systems eine in Brand geratene Maschine löschen. Spätabends war die Brucker Wehr dann noch bei einem Fahrzeugbrand auf der S 35 südlich von Bruck im Einsatz, gemeinsam mit den Feuerwehren Pernegg und Mixnitz.