Sport und Wohltätigkeit: Eine Kombination, die Jahr für Jahr rund um Weihnachten für positive Nachrichten sorgt. Seien es Spendensammlungen von Vereinen oder karitative Besuche von Sportlern in Spitälern, in der Advents- und Weihnachtszeit ist der österreichische Sport vielerorts für einen guten Zweck im Einsatz. Auch mit diversen Aktionen, bei denen durch die sportliche Betätigung Geld gesammelt wird, sind regelmäßig anzutreffen. So auch an der AHS Bruck, wo Schülerinnen und Schüler am Dienstag, dem 19. Dezember, mit Sport bei einer Weihnachtsaktion wohltätig aktiv waren.