150 Mitwirkende, darunter 70 Kinder im Gemeinschaftschor und weitere Ensembles der Johannes-Brahms-Musikschule, waren die Zutaten zu einem gelungenen „Konzert zur Weihnachtszeit“ unter dem Motto „Let’s play and sing and dance“. Das Alphornquartett, das Tanzensemble der Musikschule, die „Suzuki Trumpet Juniors“, die Flying Strings und die J.-B.-Singers boten dem Publikum im ausverkauften Stadtsaal in Mürzzuschlag weihnachtliche Klänge.