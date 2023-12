Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall auf der S6 im Raum Bruck an der Mur. Ein Lkw-Lenker blieb bei einer Steigung in der Stadtwaldstraße in Bruck hängen. Sein GPS hat ihn offensichtlich fehlgeleitet, denn sein Ziel war nämlich Oberaich. Ein Weg über den Heuberg wurde dem Lkw-Fahrer als Route vorgeschlagen. Der Lkw blieb auf der Stadtwaldstraße hängen, wurde aber von der FF Bruck-Stadt per Schleppstange wieder flott gemacht.