Donnerstagvormittag führte ein Mann in St. Marein im Mürztal in einem Unternehmen Arbeiten an einer Kreissäge durch. Der 44-Jährige war dabei offenbar alleine und trug Arbeitshandschuhe. „Dabei dürfte er mit dem linken Handschuh in die Säge geraten sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.