Die mehrteiligen Staatsmeisterschaften der Berufe gingen am Sonntag mit einem spannenden Finale in Salzburg zu Ende. In insgesamt 29 Berufen wurde nach den besten Jungfachkräften des Landes gesucht, 14 davon konnte man in der Steiermark finden. Unter den steirischen Staatsmeistern ist auch der Koch Silvius Pink, der im elterlichen Betrieb in St. Jakob im Walde sein Handwerk ausübt.