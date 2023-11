Am 14. Oktober retteten die beiden Inspektorinnen Kristina Ingrid Scheikl und Eva Unterreiner in Kindberg einen bewusstlosen 15-Jährigen aus der Mürz. Der Lehrling war bei Arbeiten an einem Kleinwasserkraftwerk eingesetzt und dort auf der nordöstlichen Seite der Wehranlage in einer Höhe von etwa zwei Metern auf einer Gummimatte liegend mit dem Lockern von Schrauben für den Austausch einer Gummidichtung beschäftigt. Seine Kollegen waren auf der südöstlichen Seite tätig und standen mit ihm nur durch gegenseitiges Zurufen in Verbindung. Als dieses plötzlich abbrach, entdeckten die Arbeitskollegen den 15-Jährigen bewusstlos in der Mürz treibend.