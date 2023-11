Auf der S 6, der Semmering Schnellstraße, ist es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Rampe am Knoten Bruck war bei der Abfahrt zur S 35 – bei der Heiligen-Geist-Kapelle – gesperrt. Es staute in Richtung Kapfenberg. Der Zeitverlust belief sich auf etwa zehn Minuten. Gegen 8.30 konnte die Unfallstelle geräumt werden, die Straße ist mittlerweile wieder freigegeben.