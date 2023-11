Es ist und bleibt ein heikles Thema: Die steirischen Fußballstadien in den höchsten Spielklassen sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff bei Politik und Fußballfans. In Graz hält die Diskussion um die Eignung der Merkur-Arena bereits seit Jahren an, die von Sturm und GAK angepeilte Zwei-Stadien-Lösung wird weiterhin geprüft. Auch beim zweiten Bundesligisten in Hartberg ist man auf der Suche nach einem neuen Standort, denn im aktuellen Zustand ist die Arena nur noch bis 2025 von der Bundesliga zugelassen.