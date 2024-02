Aktuell und ganz kompaktwollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Mürztal?

In "BM kompakt" wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Mariazell bis nach Pernegg liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

Musikliebhaber waren beim Konzertabend am Borg Kindberg goldrichtig

19. Februar: Die Aula des Borg Kindberg war am Donnerstag, dem 15. Februar, Schauplatz einer musikalischen Darbietung, als das traditionelle Borg-Konzert über die Bühne ging. Unter der Leitung der Musiklehrer Archie Hochörtler und Stefan Müller präsentierte der Musikzweig der Schule ein breit gefächertes Repertoire, das die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler widerspiegelte. Besondere Gäste waren in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen St. Marein und Kindberg, die als Gastchöre am Konzert teilnahmen und damit die Verbundenheit der Schulen im Mürztal unter Beweis stellten.

Ein weiteres Highlight des Abends war der Gastauftritt der Newcomer-Band „Hai Five“. Die Band, drei Mitgliedern sind Schüler des Borg Kindberg, begeisterte das Publikum mit ihrer energiegeladenen Performance. Im zweiten Teil des Konzerts gab es eine Vorschau auf das Musical, das das BORG Kindberg im Jahr 2025 aufführen wird. Das Stück wird derzeit von Regisseur Georg Schütky, der Komponistin Laura Winkler und der Librettistin Angelika Reitzer gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet.

Steirische Firmen als Gewinner bei Bauvorhaben am LKH Hochsteiermark

16. Februar: Eine Milliarde Euro investierte die Kages in den vergangenen zehn Jahren in Bauprojekte ihrer Spitäler und Einrichtungen. Drei Viertel davon wurden an steirische Firmen vergeben. Auch die Standorte Leoben, Bruck und Mürzzuschlag profitierten von steirischem Know-how.

2017 ging die Strahlentherapie am LKH-Standort Leoben in Betrieb, in der jährlich Hunderte Krebspatientinnen und -patienten behandelt werden. 59 Prozent der Investitionssumme flossen an steirische Unternehmen; 93 Prozent an österreichische Firmen. Die im Mai 2019 nach der Generalsanierung in Betrieb genommene Pathologie punktete mit 93 Prozent Auftragsvolumen an steirische Unternehmen. Beim erweiterten und generalsanierten Erwachsenentrakt, der erst kürzlich am Standort Leoben eröffnet wurde, waren es rund 80 Prozent.

In Bruck wurde im April 2016 der Zubau zur Intensivstation für Erwachsene in Betrieb genommen, bei dessen Errichtung 79 Prozent der Auftragssumme an steirische Unternehmen ergingen (und 100 Prozent an österreichische). Das im Dezember 2017 eröffnete Landespflegezentrum Mürzzuschlag weist ebenfalls eine 100-prozentige Quote österreichischer Auftragnehmer auf; 41 Prozent der Projektsumme ergingen an steirische Unternehmen.

Der Zugbau in Bruck © KLZ / Christian Huemer

ÖBB-Regionalexpress hält weiterhin nicht in Langenwang

15. Februar: Bereits im Vorjahr unternahm die FPÖ einen Vorstoß, Langenwang zum Regionalexpress-Bahnhof zu machen. Weil dieses Ansinnen abgelehnt worden ist, unternahmen FPÖ-Bezirksparteiobmann Hannes Amesbauer und Langenwangs Vizebürgermeister Philipp Könighofer einen weiteren Versuch. Sie stellten eine parlamentarische Anfrage an Verkehrsministerin Leonore Gewessler, die diese Anfrage an die zuständige „ÖBB Infrastruktur AG“ weiterleitete.

Laut ÖBB ist ein Halt der Regionalexpress-Züge in Langenwang „aufgrund von Trassenkonflikten mit Zügen des Fernverkehrs nicht möglich“, und zwar bis mindestens Dezember 2025. Dann werden – mit der Eröffnung der Koralmbahn – die Fahrpläne auf der Südbahn überarbeitet. Die FPÖ-Politiker sehen die Schuld für diese ablehnende Antwort bei Ministerin Gewessler (Grüne). Regionalexpress-Züge (REX) sind beschleunigte Regionalzüge, die nicht an allen Stationen halten.

Der ÖBB-Regionalexpress fährt in Langenwang weiterhin durch © Sujetbild: Juergen Fuchs

Zuckerl und Luftballons beim Maskenball der Kindberger Kinderfreunde

12. Februar: Die vielen maskierten und gut gelaunten Kinder hatten das Volkshaus in Kindberg beim Maskenball fest im Griff. Unter die 450 Gäste mischte sich auch Bürgermeister Christian Sander, sowie Vizebürgermeisterin Christine Seitinger. Das Spielmobil-Team „Julia und Manuel“ der Kinderfreunde Steiermark sorgten zusätzlich für gute Stimmung. Gemeinsam mit den Kinderfreunde-Mitarbeitern wurde ausgelassen getanzt, gespielt und getobt. Bei einem Schätzspiel gab es zudem Preise zu gewinnen und auch an Zuckerln und Luftballons wurde nicht gespart.

300 Euro in Waren und 117 Kartons - Die Weihnachtsaktion der Tafel Österreich

9. Februar: Nach dem Erfolg der Sammelaktion der Team-Österreich-Tafel mit der Billa-Filiale in Thörl sammelte man im Vorjahr ab Ende November auch für das anstehende Weihnachtsfest. Neben der Thörler Billa-Filiale, beteiligen sich auch die Spar-Filiale Rossmann in Turnau sowie das Trachtengeschäft Ziegler in Etmißl und sammelten fleißig Sach- und Geldspenden. Vom Etmißler Trachtengeschäft bekam man im Zuge der Aktion Waren im Gesamtwert von 300 Euro. „Ein großes Dankeschön an die Firma Ziegler und die Bevölkerung von Etmißl“, freut sich Erich Lenes von der Tafel Österreich.

Zusätzlich zur Sammelaktion hatte man sich vorgenommen, mit der Weihnachtsaktion der Tafel Österreich Freude zu verteilen: gemeinsam mit den Kindern der Volksschulen Thörl, Aflenz, Turnau und jener der Hochschwab-Siedlung Kapfenberg sowie den Kindergärten Thörl und Aflenz, wurden kleine Lebensmittelpakete vorbereitet. Auch hier war man äußerst fleißig, am Ende konnte man 117 Kartons zählen.

Bei der Sammelaktion kamen in Etmißl Waren im Gesamtwert von 300 Euro zusammen © KK

Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher zu Besuch in Kapfenberg

7. Februar: Von der Ressortaufteilung ist Martin Kocher „Superminister“ dieser Bundesregierung: Arbeit und Wirtschaft laufen bei ihm zusammen, da ist der Terminkalender besonders dicht. Dennoch hatte Kocher dieser Tage Zeit, die Stadt Kapfenberg zu besuchen. „Im Restaurant/Hotel Böhlerstern gab es einen konstruktiv-kritischen Austausch mit vorwiegend regionalen Unternehmensvertretern. Etwa zu den Themen Leistung, die sich wieder lohnen muss, den Facharbeitermangel, die Senkung der Lohnnebenkosten, die hohen Energiekosten sowie die Teuerung“, heißt es in einer Pressemitteilung der ÖVP Kapfenberg.

Vize-Bürgermeister Erwin Fuchs, Stadtrat Josef Adam sowie die Gemeinderäte Carina Thaler und Markus Dirschlmayr hoben bei dieser Gelegenheit die hohe Bedeutung des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Kapfenberg für die Region mit 15.000 Arbeitsplätzen und rund 1.200 Unternehmen hervor.

Mit 5400 Firmen – von Ein-Personenunternehmen über mittlere Betriebe bis zu den starken Industrie-Zugpferden – sind die Betriebsgrößen im Bezirk Bruck/Mürzzuschlag übrigens besonders breit gefächert.

Adam, Fuchs, Kocher, Thaler, Dirschlmayr © ÖVP Kapfenberg

Auf dem Weg zum Turniersieg SK Sturm und GAK geschlagen

7. Februar: Am Sonntag fand in Bruck an der Mur ein Fußball-Hallenturnier für U11-Mannschaften statt. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld konnte sich dabei die Delegation des SV St. Marein-Lorenzen den Turniersieg sichern. Zuerst erreichte man hinter der Mannschaft des SK Sturm den zweiten Platz in der Gruppe und knipste somit eine Auswahl des GAK aus.

Das zweite GAK-Team schickte man im Halbfinale nach Hause, ehe im Finale ein Wiedersehen mit der Jugendmannschaft des SK Sturm wartete. Gegen diese musste man sich im Gruppenspiel 4:2 geschlagen geben, im Finale konnte man sich mit einem 3:1 Sieg revanchieren. Auch dank des im Tor stark aufspielenden Jakob, der sich zur Belohnung den goldenen Handschuh abholen konnte.

„Unser Stammtorhüter war eigentlich krankheitsbedingt ausgefallen. Jakob spielt sonst in der Verteidigung, ist aber auch im Tor leidenschaftlich bei der Sache und hat am Wochenende wirklich einen Sahnetag erwischt“, freut sich Trainer Stephan Stengl und schwärmt von der Erfahrung: „Das Turnier zu gewinnen war ein unbeschreibliches Gefühl.“

Die U11-Auswahl des SV St. Marein-Lorenzen konnte auf dem Weg zum Turniersieg beide Grazer Vereine bezwingen © Stephan Stengl

Brucker Bahnlogistiker Innofreight unterstützt das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

6. Februar: Tag für Tag ist das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag für knapp 100.000 Menschen im Bezirk im Einsatz. Rund 1000 Mitarbeiter, die meisten davon ehrenamtlich, erfüllen dabei eine Vielzahl an Aufgaben, von der Jugendarbeit über die Sozialen Dienste und die TeamÖsterreich-Tafel bis hin zum klassischen Rettungsdienst. Pro Jahr kommen mehr als 66.000 Fahrten zusammen, diese große Anzahl an Einsätzen erfordert auch ein enormes Maß an Organisation. Weil einige Laptops aufgrund einer Systemumstellung nicht mehr verwendet werden können, machte sich das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag auf die Suche nach hilfsbereiten Partnern. „Die Industrie und die 19 Gemeinden aus dem Bezirk unterstützen uns außerordentlich gut. Ohne diese Unterstützung täten wir uns wirklich schwer“, sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführerin Silke Jungbauer.

Fündig wurde das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag im „InnoPark“ am Brucker Turbokreisverkehr, wo der Bahnlogistiker Innofreight sein Hauptquartier hat. Bereits seit dem Vorjahr besteht eine Zusammenarbeit zwischen Innofreight und dem Roten Kreuz, damals wurden 36 Mobiltelefone für die Kommunikation im Dienst gespendet. Jetzt darf sich das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag über vier Laptops freuen.

Die dafür vorgesehenen 2800 Euro nahmen Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführerin Silke Jungbauer, Bezirksstellenleiter Siegfried Schrittwieser und Bezirksrettungskommandant Haiko Schwaiger von Innofreight-Geschäftsführerin Manuela Mayer entgegen. Die Zusammenarbeit zwischen Innofreight und dem Roten Kreuz wird auch in Zukunft gelebte Praxis sein.

Haiko Schwaiger, Manuela Mayer, Silke Jungbauer und Siegfried Schrittwieser (v. l.) bei der Scheckübergabe im Brucker „Innopark“ © Innocube

Hochschwab Cup ging am Seeberg in die nächste Runde

1. Februar: Am vergangenen Wochenende fand am Seeberg das zweite Rennen des fünfteiligen Hochschwab-Cups 2024 statt. In diesem maßen sich 103 junge Rennläuferinnen und Rennläufer im Alter von 4 bis 15 Jahren auf der Piste, die Tagesbestzeit konnte sich Matthias Ofner, SV St. Marein/Lorenzen sichern. Im Vordergrund stand aber der Spaß am Sport, was man auch am Verzicht auf Rennanzüge erkennen kann.

Entstanden ist die Rennserie vor drei Jahren, als sich die Skivereine KSV Gigasport Kapfenberg, SV St.Marein/Lorenzen, SV St. Sebastian, WSV Au bei Turnau und WSV Mariazell zusammenschlossen, um Kinder langfristig für das Skifahren zu begeistern. Erstmalig kommt dabei in diesem Jahr wie im Skiweltcup ein „rotes Trikot“ zum Einsatz, das an die Führende und den Führenden der Gesamtwertung in der jeweiligen Altersklasse verliehen wird.

Die nächsten beiden Rennen veranstalten die Vereine aus St. Sebastian und Mariazell am 11. Februar, das große Finale findet am 25. Febuar am Seeberg statt.

Das zweite Rennen der fünfteiligen Rennserie wurde vom Kapfenberger Skiverein organisiert © KK

Wartberger Faschingssitzung nahezu ausverkauft

30. Jänner: „Wenn man vor Lachen Bauchschmerzen bekommt, ist es das beste überhaupt“, ist Anita Atzler, Obfrau vom Faschingsverein St. Barbara, überzeugt. Dass dieser Meinung auch viele andere sind, beweisen die Verkaufszahlen der Faschingssitzungen am 10. und 11. Februar im Wartberger Volkshaus. „Für den Samstag sind wir komplett ausverkauft. Für Sonntag gibt es in der Trafik Wolfgang Herbst in Wartberg noch Restkarten“, erklärt sie.

Gestaltet wird das vierstündige Programm von Wartbergerinnen und Wartbergern. „Seit Wochen wird geprobt und gebastelt“, sagt Atzler. Über das Engagement und den Tatendrang der Bevölkerung ist die Obfrau begeistert: „Der Fasching bleibt in Wartberg.“ Auf die Showeinlage der „Gloakogler“ freut sich Atzler ganz besonders: „Inspiriert von den Stoakoglern wird dem Publikum eingeheizt, aber in einer kleineren Ausführung.“ Mit dabei sind zudem die beiden Prinzenpaare, wie auch ein toller DJ. Michi Fraisler wird moderieren. Einen Wunsch äußert Atzler noch: „Kostümierte Gäste sind herzlich willkommen.“

Anita Atzler, Obfrau vom Faschingsverein St. Barbara | Anita Atzler, Obfrau vom Faschingsverein St. Barbara © Martina Pachernegg

Straßensperren in Kapfenberg

30. Jänner: Ab Dienstag, 30. Jänner, ist die Burg Oberkapfenberg zu Fuß über den Schlossbergweg nicht mehr erreichbar. Grund dafür ist eine Sperre wegen Sanierungsarbeiten, mit voraussichtlich zweiwöchiger Dauer. Von der Viktor-Kaplan-Straße kommend ist über die Burgstraße allerdings weiterhin eine Zufahrt zur über der Stadt thronenden Festung oder zum Restaurant Prieselbauer möglich.

Ab Mitte Februar wird es unterdessen aufgrund einer Neuerrichtung der ÖBB-Unterführung am Verschiebebahnhof zu Verkehrsbehinderungen kommen. Genauer gesagt, wird im Bereich der Gustav-Kramer-Straße voraussichtlich vom Morgen des 19. Februar bis zum Abend des 28. Juni eine Straßensperre errichtet.

Ab 30. Jänner ist der Schlossbergweg zur Burg Oberkapfenberg gesperrt © Pototschnig Franz

Hier wurde am Wochenende das Tanzbein geschwungen

29. Jänner: Die Ballsaison geht im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag munter weiter, auch am vergangenen Wochenende bot sich an mehreren Orten die Möglichkeit, bis spät in die Nacht hinein zu tanzen. Etwa in Kapfenberg, wo der Bauernbund und die VP Frauen der Ortsgruppe Parschlug-Pogier-Göritz zum 59. Bauernball einluden. Nach der Eröffnungspolonaise der Landjugend Kapfenberg sorgte das Trio „Sunnseitn“ dort für die passende musikalische Stimmung.

Beim Bauernball wurde bis spät in die Nacht hinein getanzt © Bauernballkomitee

Bereits am Tag davor wurde in Mariazell der traditionelle Pfarrball gefeiert, wo sich unter dem Motto „Süße Träumerei“ rund 400 Gäste im örtlichen Pfarrsaal versammelten. Dort brachte die Gruppe „Indeed“ die Tanzfläche im großen Saal zum Beben, während „Coconut Empire“ in der Disco für Partystimmung sorgten. Getanzt wurde übrigens für einen guten Zweck: Der Reinerlös kommt nämlich Kindern und Jugendlichen mit speziellen Bedürfnissen im Mariazellerland zu Gute.

In Mariazell konnte man zum Pfarrball zahlreiche Gäste begrüßen © Josef Kuss

Gedenkkonzert zum 100. Geburtstag von Dichter Karl Skala

29. Jänner: Jubiläen müssen begangen werden, da ist sich Rudolf Gstättner sicher. Um das Leben und Wirken von Karl Skala ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, veranstaltet Gstättner zum 100. Geburtstag des steirischen Arbeiter-Dichters eine Gedenkveranstaltung am Samstag, dem 3. Februar. Um 16 Uhr beginnt das Fest im Volkshaus Wartberg in St. Barbara. Mit dabei sein werden der MGV „Maienzeit“ Neuberg und der Musikverein „Harmonie“ Wartberg. Anton Wilflinger, Präsident vom Bund Steirischer Heimatdichter, und Rudolf Glettler von der Roseggergesellschaft Mürzzuschlag werden lesen, Günther Frischenschlager moderiert. „Karl Skala hat Vorlesereisen nach Kanada, in die USA oder Australien unternommen. Mir ist es wichtig, seine Geschichte zu transportieren“, Gstättner.



Eine Gedenkmesse wird dann in der Folge am Sonntag, dem 4. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Wartberg abgehalten. Die Sängerrunde Frauenberg sorgt für musikalische Umrahmung. Am 15. August wird zudem im Dichterhain der Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg in Weitensfeld im kärntnerischen Gurktal ein Gedenkstein gesetzt.

Rudolf Gstättner organisiert die Gedenkveranstaltung für Karl Skala © KLZ / Martina Pachernegg

Mißebner Trio spielte beim Nightrace auf

29. Jänner: Zum mittlerweile 27. Mal fand in Schladming am vergangenen Mittwoch das Nightrace statt, der Sieg ging dort wie bereits 2022 an den Deutschen Linus Strasser. Auch abseits der Piste wusste das Rahmenprogramm der Veranstaltung einiges zu bieten, unter anderem auch einen Auftritt des Mißebner Trios in der Hohenhaus Tenne. Die Geschwister Klara, Bruno und Felix spielten dort in der Pause und nach der Siegerehrung vor zahlreichen namhaften Gästen wie Bundeskanzler Karl Nehammer.

Im Rahmen des Nightrace trat das Mißebner Trio in der Hohenhaus Tenne in Schladming auf © KK

Messe zeigte viele Wege zur Aus- und Weiterbildung

26. Jänner: Unter dem Motto „Bildung für alle“ wurde am Mittwoch im Brucker Eduard-Schwarz-Haus eine sehr breit aufgestellte Bildungsmesse veranstaltet. Rund 20 Schulen ab der 9. Schulstufe sowie andere Bildungseinrichtungen präsentierten auf Schautafeln und in kurzen Vorträgen ihr Angebot. „Bildung begleitet uns das ganze Leben“, sagt Sonja Gölz, Koordinatorin für Bildungs- und Berufsorientierung des Regionalmanagements Obersteiermark Ost. Sie war an der Organisation dieser Messe, die erstmals veranstaltet wurde, federführend beteiligt

Der Erfolg gibt ihr recht: Etwa 300 Schülerinnen und Schüler sowie 100 weitere Interessierte waren gekommen, um das breit gefächerte Angebot zu sondieren. Neben dem Regionalmanagement waren folgende Organisationen am Zustandekommen der Bildungsmesse beteiligt: das AMS, die AK, die WKO, das Ländliche Fortbildungsinstitut, das Rehabilitationszentrum BBRZ, die Bildungsdirektion, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die BerufsFindungsBegleitung und die Regionalmedien Steiermark.

Das Interesse an der Bildungsmesse war groß, etwa 400 Jugendliche und Erwachsene besuchten sie © KK

Elf Einheiten Gratis-Yoga für ältere Einsteiger

25. Jänner: Die Brucker Yoga-Lehrerin Marlies Eichelberger bietet Yoga für Menschen in allen Altersklassen, die ihren Fokus auf das eigene Wohlbefinden legen. Durch eine Förderung des Gesundheitsfonds Steiermark und der Sportdachverbände bietet sie ab Februar einen Gratis-Yogakurs für Seniorinnen und Senioren an. Sanfte Dehnungs- und Kräftigungsübungen, Atemtechniken und geführte Meditationen sind Teil der Einheiten. Einerseits geht es um die körperliche Bewegung, aber ebenso wichtig ist die Gemeinschaft, der Austausch in der Gruppe und die wöchentliche Routine.

Die Übungen werden auf der Matte, aber auch gestützt mit einem Sessel oder an der Wand durchgeführt. Auch der Humor ist stets mit von der Partie. Der Gratis-Yogakurs richtet sich vor allem an Anfänger, die diese Form der körperlichen und geistigen Beweglichkeit kennenlernen möchten. Der Kurs findet jeweils donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr im Yogaraum Bruck in der Herzog-Ernst-Gasse 22 statt. Los geht‘s am 1. Februar, Anmeldung bei Marlies Eichelberger unter www.allesachtsam.at, marlies@allesachtsam.at oder telefonisch unter 0664-173 11 55. Eile ist geboten, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt!

Yoga kann viel zur körperlichen Beweglichkeit beitragen © KK

Förderungen und Investitionen im Kapfenberger Stadtrat beschlossen

24. Jänner: In der ersten Sitzung des Kapfenberger Stadtrats wurde neben mehreren Förderungsmaßnahmen auch eine Investition im Zuge des Freibadumbaus beschlossen. Seit Oktober arbeitet man dort an einer Erneuerung der kompletten Filtertechnik und des Beckenumgangs, auch die Insel zwischen den beiden Schwimmbecken wird im Zuge der Arbeiten saniert. Damit den Gästen auf der beliebten Liegefläche auch in Zukunft genügend Schatten zur Verfügung steht, stellt der Stadtrat die finanziellen Mittel zur Errichtung von drei Sonnensegeln zur Verfügung. Planmäßig soll der Umbau im Juni abgeschlossen werden.

Für Vereine, die eine Veranstaltung in Kapfenberg planen, wurde ebenfalls eine Unterstützungsmaßnahme beschlossen. In Zukunft sind sie von Saalmieten in Kapfenberger Veranstaltungszentren befreit. „Wir wollen die Vereine trotz einer schwierigen finanziellen Situation unterstützen und sie mit dieser Möglichkeit dazu motivieren, Veranstaltungen durchzuführen, die oft eine wichtige Basis für das Vereinsbudget bilden“, erklärt Bürgermeister Fritz Kratzer die Überlegung hinter den Subventionen.

Das Freibad Kapfenberg wird derzeit umfangreich saniert, bis Juni sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein © Kapfenberg

Hannes Amesbauer: „Eine Stimmung ist noch keine Stimme“

23. Jänner: Als „Ruhe vor dem Sturm“ bezeichnen FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer und Philipp Könighofer, FPÖ-Pressesprecher und Langenwanger Vizebürgermeister, die aktuelle Stimmung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Beim Neujahrsbesuch in der Brucker Redaktion der Kleinen Zeitung haben die beiden Politiker jedoch ein positives Stimmungsbild für die kommenden Monate transportiert.

„Eine Stimmung ist noch keine Stimme. Unser Ziel ist es, flächendeckend bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2025 auftreten zu können“, so Amesbauer. Mit der neu gegründeten Ortsgruppe in Mariazell und den Gesprächen um eine Ortsgruppe in der Stanz haben die beiden einen markanten Schritt gesetzt. „Nun geht es um die Breitenau. Obwohl wir hier sogar einen Bürgermeister gehabt haben, ist es nicht ganz einfach“, so Amesbauer. Könighofer ergänzt: „Wir wollen auch wieder in Stadträte einziehen und nicht nur im Gemeinderat sein. Es ist schlichtweg wichtig, im Stadtrat vertreten zu sein, dem am häufigsten zusammentretenden Gremium.“

Für die anstehenden Wahlen in diesem Jahr sehen sich die beiden Politiker gerüstet - auch wenn es nicht immer einfach ist, Helfer zu finden. „Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die mindestens einen ganzen Sonntag in Anspruch nimmt“, so Amesbauer. Präsenz zeigen, auf Menschen zugehen und aktuelle Themen aufgreifen - das ist es, was in den kommenden Wochen und Monaten mit zur Kernaufgabe wird. „Die Ortsgruppe in Mariazell war uns ein großes Anliegen. Wir sind sehr froh, dass uns das geglückt ist“, so Könighofer.

Philipp Könighofer und Hannes Amesbauer (von links) | Philipp Könighofer und Hannes Amesbauer (von links) © KLZ / Martina Pachernegg

Brucker Stadtrat beschließt Investitionen im Bereich Kinderbetreuung

18. Jänner: In der letzten Sitzung des Brucker Stadtrats wurden mehrere Maßnahmen im Bereich Kinderbetreuung beschlossen. Unter anderem sollen am Standort Grabenfeld bis zum Jahr 2025 zusätzliche 40 Plätze für Kinder unter drei Jahren dazukommen. Zu den beschlossenen Maßnahmen von einem Gesamtbetrag von rund 48.000 Euro gehören insbesondere die Erstellung einer Konzeptstudie und Beratungsleistungen.

„Die Stadt Bruck an der Mur setzt sich kontinuierlich dafür ein, die Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung zu verbessern und den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken“, so Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier in der jüngsten Stadtratssitzung. Die Erweiterung am Standort Grabenfeld sei ein weiterer Schritt in diese Richtung, und werde dazu beitragen, „dass Eltern in Bruck eine verlässliche und qualitativ hochwertige Betreuung für ihre Kinder finden.“

Weiters wurde für die geplante Erweiterung des Kindergarten Berndorf die Beauftragung der Planung und Bauaufsicht beschlossen. Nach Beschluss des Stadtrats erhält zudem die Volksschule Knottinger in einem zweiten Abschnitt eine neue Außenbeschattung um rund 15.000 Euro.

Mürzer Friedensplakate wurden von den Lions prämiert

17. Jänner: Beim österreichweiten Friedensplakatwettbewerb des Lions Clubs zeichneten Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 13 Jahren Bilder zum Thema Frieden. Der Lions Club Mürztal lädt dazu jedes Jahr Mädchen und Burschen der zweiten Klassen des „Herta Reich Gymnasiums“ ein, sich mit dem Thema Frieden auseinandersetzen, ihre Ideen kreativ zu Papier zu bringen und ihre Hoffnungen und Ängste in Form ihrer Zeichnungen mit der Welt zu teilen.

Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler haben diesmal daran teilgenommen. Eine Jury krönte kürzlich die besten Werke, und die Gewinnerinnen und Gewinner wurden nun im Wintersportmuseum Mürzzuschlag ausgezeichnet. Der Sieg ging dabei an Jonas Grafinger, den zweiten Platz holte sich Cattleya Mautner vor Valentina Leitner. Die Preise wurden von Gottfried Dirnbauer, Präsident des Lions Clubs Mürztal, übergeben. Bei der Ehrung war auch Ursula Tomaschek, Kunstpädagogin am Herta Reich Gymnasium, anwesend.

Von links: Lions-Mürztal-Präsident Gottfried Dirnbauer, Valentina Leitner, Jonas Grafinger, Cattleya Mautner und Ursula Tomaschek © Lions Club Mürztal

Austauschbesuch des Projekt „Alianza Österreich-Argentinien“ in Bruck

16. Jänner: Im Rahmen des Projektes „Alianza Österreich - Argentinien“ des Welthaus Graz und seiner argentinischen Partnerorganisation INCUPO, finden derzeit Austauschbesuche an steirischen Bauernhöfen statt. Für Bäuerinnen und Bauern bietet sich dort die Möglichkeit, über nachhaltige Wirtschaftsweisen zu diskutieren. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe fand am Freitag am Mötschelmeierhof der Familie Lanzer-Breitfuß in Bruck statt, wo man 15 Landwirte und Landwirtinnen aus der ganzen Steiermark begrüßen durfte.

Barbara Lanzer und Thomas Lanzer-Breitfuß teilten im Rahmen des Gesprächs ihre Erfahrungen, wie man neben den zahlreichen Aufgabenbereichen auf dem Hof auch auf das persönliche Wohlergehen achten kann. Gelingen tut das unter anderem durch die Arbeitshaltung am Mötschelmeierhof, in der das Positive fokussiert und den Dingen ein Wert gegeben werden soll. „Nicht immer zählen nur die Zahlen“, sagt Bäuerin Barbara Lanzer und ergänzt: „Die Direktvermarktung ist mir so wichtig, da man mit den Menschen ins Gespräch kommen und die Gesellschaft aufklären kann“.

Ein weiterer Austauschbesuch im Mürztal findet am 6. März am Bio-Bauernhof Michlabuer der Familie Holzer statt. Interessierte Bäuerinnen und Bauern können sich aktuell noch zu den restlichen Austauschbesuchen und zum Abschluss-Workshop, der am 13. und 14. April im Retzhof in Wagna stattfindet, anmelden.

Im Rahmen des Austauschbesuchs teilten Barbara Lanzer und Thomas Lanzer-Breitfuß ihre Erfahrungen © Welthaus Graz / Bierbacher

Informationsabend für Brucker Vereine

12. Jänner: Anfang des Jahres lud die Stadt Bruck Vertreterinnen und Vertreter der Brucker Vereine zu einem Informationsabend in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Neben dem Förderwesen wurden dort auch der Umgang mit Bildrechten und die neue „Daheim“-App behandelt. Letztere kann von den Vereinen etwa zur Bewerbung von Veranstaltungen genutzt werden.

„Ich freue mich immer wieder über unsere vielen engagierten Vereine in Bruck an der Mur. Ihr seid ein unglaublich wichtiger Teil unserer Stadt und bringt euch vielfältig in das Veranstaltungs- und Kulturleben ein“, begrüßte Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier die anwesenden 60 Vereinsvertreterinnen und -vertreter. Für diese bestand im Anschluss an die Vorträge die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen.

Zum Informationsabend fanden sich 60 Vereinsvertreterinnen und -vertreter im Sitzungssal des Rathauses ein © Martin Meieregger

Fotograf spendet Kalendererlöse an Naturschutzzentrum

11. Jänner: Der Brucker Fotograf Philipp Malli spendete den Erlös aus den Verkäufen eines Foto-Wandkalenders an das Naturschutzzentrum Bruck an der Mur. Die Auffangstation verwaister, verletzter oder beschlagnahmter Wildtiere erhält somit eine Spende in Höhe von 800 Euro. Am Mittwoch wurde diese zusammen mit Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier an den Leiter des Naturschutzzentrums, Michael Thomas Zoth, übergeben. Unterstützt wurde Malli bei diesem Projekt von der Stadt Bruck und den Stadtwerken Bruck.

Fotograf Philipp Malli (Mitte) bei der Spendenübergabe mit Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier (rechts) und dem Leiter des Naturschutzzentrums, Michael Thomas Zoth (links) © Stadt Bruck

Roßlochklamm bleibt für längere Zeit gesperrt

10. Jänner: Die malerische Roßlochklamm im Naturpark Mürzer Oberland zählt zu den beliebtesten Familienwanderwegen der Steiermark. Doch vor einigen Monaten donnerten Felsblöcke in die Klamm, sie musste deshalb geschlossen werden. Im Spätherbst wurde die Klamm von einem Experten begangen und es wurde eine erste Kostenschätzung für die Sanierung erstellt. Es geht dabei nicht nur um eine erste Sanierung, sondern auch um umfangreiche Folgekosten für die Absicherung der Klamm. Diese Kosten können vom Naturpark derzeit nicht aufgebracht werden, daher bleibt die Roßlochklamm bis auf Weiteres geschlossen. Die Verantwortlichen im Naturpark und in der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz bedauern das sehr, Bemühungen um eine Finanzierung haben bereits begonnen.

Die Roßlochklamm im Mürzer Oberland bleibt gesperrt. Wie lange, ist derzeit völlig offen © Filzwieser

Kabarettabend mit Petutschnig Hons in Bruck

9. Jänner: Am Samstag, dem 27. Jänner, gastiert der beliebte Kabarettist Petutschnig Hons im Dachbodentheater 2.0 in Bruck. Der Komiker zeigt dort sein neues Programm „Bauernschlau“, in dem er über Politiker, Betrüger und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags philosophiert. Beginn ist um 20 Uhr, Kartenreservierungen sind online unter www.dachbodentheater.at möglich.

Der Kabarettist Petutschnig Hons tritt Ende Jänner in Bruck auf © Heimo Spindler

Wiener Sängerknaben in Kindberg

8. Jänner: Der wahrscheinlich bekannteste Knabenchor der Welt gastiert Ende Jänner im Mürztal: am 26. Jänner kommen die Wiener Sängerknaben auch in diesem Jahr mit einem Konzert auf die Bühne des Kindberger Volkshauses und sollen dort einzigartige Neujahrs-Chor-Klänge nach Kindberg bringen.

Der Grundstein für den weltbekannten Chor wurde vor mehr als 500 Jahren gelegt, heute sind die Wiener Sängerknaben ein privater, gemeinnütziger Verein. Insgesamt singen rund 100 Knaben in den vier Chören und absolvieren gemeinsam knapp 300 Auftritte im Jahr. Von der UNESCO wird die Chortradition des Vereins als „Immaterieles Kulturelles Erbe in Österreich“ gelistet.

Vorverkaufskarten für das Konzert in Kindberg sind in allen Raiffeisenbanken, Trafikplus und allen oeticket Verkaufsstellen erhältlich. Online kann man die Karten unter www.media-con.at bestellen.

Am 26. Jänner gastieren die Wiener Sängerknaben im Volkshaus Kindberg © Lukas Beck

Königlicher Besuch bei der Kleinen Zeitung

5. Jänner: Während meistens Kinder als Heilige Drei Könige unterwegs sind, ging am Freitag eine Gruppe mit erwachsenen Sternsingern in Bruck von Haus zu Haus und besuchte auch die Betriebe in der Innenstadt. Dabei kamen sie auch in die Kleine-Zeitung-Redaktion und sangen für das Redaktionsteam. Als „Balthasar“ war übrigens der Brucker Propst und Stadtpfarrer Clemens Grill im Kreis der Könige vertreten. Es ist übrigens die 70. Sternsingeraktion, der Schwerpunkt für die Hilfsgelder liegt heuer auf Guatemala in Mittelamerika.

Die Heiligen Drei Könige sangen am Freitag in der Kleine-Zeitung-Redaktion in Bruck © Pototschnig Franz

Traditioneller KSV-Skikurs am Seeberg

4. Jänner: Vom 26. bis 30. Dezember fand der alljährliche Skikurs des Kapfenberger Skivereines am Seeberg statt. 52 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren erlernten dort das Skifahren oder verbesserten ihr Können auf zwei Brettern. Höhepunkt war das traditionelle Abschlussrennen, wo sich alle jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre sportlichen Erfolge freuen durften.

Aufseiten des Skivereins bedankt man sich bei der Liftgesellschaft und allen Unterstützern, die eine Durchführung des Skikurses ermöglicht haben. Man sei immer darum bemüht, Kinder und Jugendliche für das Skifahren zu begeistern und in weiterer Folge neue Vereinsmitglieder zu gewinnen.

Insgesamt nahmen 52 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren am Skikurs teil © KK

Dirk Stermann kommt mit einer Lesung nach Mürzzuschlag

4. Jänner: Am 25. Jänner ist Dirk Stermann im Rahmen einer Lesung zu Gast im Kunsthaus Muerz in Mürzzuschlag. Der aus „Willkommen, Österreich“ bekannte Kabarettist und Autor tritt dort um 19 Uhr mit seinem im Oktober erschienenen Roman „Mir geht‘s gut, wenn nicht heute, dann morgen“ auf.

Darin behandelt er das Leben der bekannten Psychoanalytikern Erika Freeman, die im Alter von 12 Jahren alleine von Wien nach New York fliehen musste. Nach ihrem Doktor in Psychologie erlangte sie als Therapeutin Berühmtheit, die Riege ihrer Patientinnen und Patienten reichte von Marlon Brando bis Marilyn Monroe. Mit mehr als 90 Jahren kehrte Freeman nach Österreich zurück und residiert im Wiener Hotel Imperial, wo sie sich regelmäßig mittwochs mit Sterman trifft.

Karten kann man online unter www.kunsthausmuerz.at/programm/ reservieren.

Dirk Stermann und Erika Freeman © Ingo Pertramer

Stimmungsvoller Adventmarkt im Pflegeheim Kindberg

28. Dezember: Erstmals lud Heimleiterin Eva Schmitz im Pflegeheim Kindberg Heimbewohner, Angehörige und natürlich auch die Mitarbeiterinnen zu einem stimmungsvollen Adventmarkt ein. Verschiedene Aussteller fanden sich dabei in der geschmückten Cafeteria mit Kunsthandwerk und allerlei Nützlichem ein. Auch die Heimbewohner hatten seit Monaten fleißig dafür im Zuge der Animationseinheiten gebastelt und boten die Früchte ihrer kreativen Arbeit zum Verkauf an.

Von handgefärbten Christbaumkugeln über Dekowichtel und Holzanhänger bis hin zu Dinkel- und Zirbenkissen reichte dabei das Angebot, das die Bewohner gemeinsam mit Animateurin Monika Edlinger stolz präsentierten. Eröffnet wurde der Markt mit einer musikalischen Darbietung von Martin Winter, einem Mitarbeiter des Hauses. Am Nachmittag sorgten dann die Proschenhofmusi mit ihren besinnlichen Melodien und die steirische Mundartdichterin Martha Schmitz mit teils humorvollen, teils berührenden weihnachtlichen Gedichten für die passende vorweihnachtliche Atmosphäre.

Küchenleiter Mario Weghofer hatte an „Marios Punschütte“ alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste mit Punsch, Schnitzelsemmeln, Pommes oder hausgemachten Keksen und Apfelbrot zu versorgen. Trotz der intensiven Vorbereitungszeit auf diese Veranstaltung neben dem herausfordernden Heimalltag war man sich am Ende des Tages aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen einig: der Adventmarkt soll kein einmaliges Ereignis bleiben.

Neuschnee kappte Stromleitungen und fällte Bäume

Der schwere Schnee am Freitag und Samstag sorgte in der Stanz für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Stanz. Gleich dreimal mussten die Einsatzkräfte aufgrund der starken Schneefälle ausrücken. Mehrere Bäume waren auf die L114 gestürzt und machten den Straßenverkehr unmöglich. Bäume fielen auch auf diverse Stromleitungen. Mittels Kettensägen wurden die Bäume entfernt und die Straße wieder frei gemacht. Außerdem kam es zu mehreren Fahrzeugbergungen, weil Autos von der Straße gerutscht oder hängen geblieben waren. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der FF Stanz.

Die FF Stanz war am Freitag und Samstag mehrmals im Einsatz © BFVMZ/FF Stanz

Künstler-Ehepaar stellt im KuZ Kapfenberg aus

19. Dezember: Im KuZ Kapfenberg zeigen Elisabeth Hackl-Hasler und Bernd Hasler noch bis Freitag, 22. Dezember, ihre Kunstwerke. Der Schwerpunkt von Elisabeth Hackl-Hasler liegt auf Zeichnungen mit Kohle und Ölkreide. Bernd Hasler präsentiert sich ganz anders: Abstraktionen, neue Blumen-Stillleben und Collagen aus der Zeit seit 2019 sind zu sehen. „Die Ausstellung läuft bis Freitag um 12 Uhr um KuZ. Ich freue mich über jeden Besucher, der vorbeischaut“, sagt der pensionierte Lehrer. Ergänzt wird die Ausstellung übrigens durch zwei Kataloge, die die bisherigen Werke des Duos zeigen.