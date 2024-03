Aktuell und ganz kompaktwollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Mürztal?

In "BM kompakt" wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Mariazell bis nach Pernegg liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

Zweiter Pensionistentag gastiert mit Modenschau im ECE Kapfenberg

21. März: In Zusammenarbeit mit dem ECE Kapfenberg fand am Dienstag der zweite Pensionistentag inklusive einer „Senioren-Modeschau“ im Kapfenberger Einkaufszentrum statt. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im März 2023 hatten sich die ECE Centerleitung und der Pensionistenverband Österreich (PVÖ) Ortsgruppe Kapfenberg-Stadt auf eine Fortsetzung der Veranstaltung geeinigt.

Los ging es um 10 Uhr mit Musik von Heli Pekler, Gemeinderat und PVÖ Mitglied, sowie mit mehreren Vorträgen des Unternehmens Gruber-Reisen über Bergwanderungen in der Schweiz und eine Wanderreise auf Madeira. Mit Line-Dance von Maria Bauer ging es anschließend in die Mittagspause.

Gleich danach begann die von vielen Gästen herbeigesehnte Modenschau mit männlichen und weiblichen Models des PVÖ Kapfenberg. Ein Glücksradspiel sowie eine Darbietung der Tanzgruppe des Trachtenvereins „Floninger“ rundeten das Programm am 2. Seniorentag ab. Der PVÖ selbst war mit einem Info-Stand vertreten und konnte einige neue Mitglieder anwerben. Die Veranstalter freuen sich bereits jetzt auf den dritten Pensionistentag im kommenden Jahr 2025.

Böschungsbrand und Waldbrand-Verdacht

20. März: Kaum ist es ein bisschen wärmer, gibt‘s schon die ersten Brände im Gelände: Am Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Kapfenberg zu einem Böschungsbrand im Bereich des so genannrten Arndorferweges. Mittels Hochdruckrohr bekämpften Florianis der Feuerwehren Kapfenberg-Diemlach und Kapfenberg-Arndorf das Feuer. Nach etwa einer Stunde konnte man wieder einrücken.

Erst vor wenigen Tagen wurden die Feuerwehren der Region zu einem mutmaßlichen Waldbrand ins Gemeindegebiet von Pernegg gerufen. Zum Einsatz kam dabei auch die Drohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Bruck an der Mur mit mehreren Drohnenpiloten. Obwohl die Rauchentwicklung zuerst deutlich sichtbar war, konnte nach mehreren Erkundungsflügen kein Brand festgestellt werden.

Böschungsbrand in Kapfenberg © FF

„Steirerloab“ von Köck bei Billa im Regal zu finden

18. März: Rund 2800 regionale und lokale Produzenten beliefern österreichweit mit rund 25.000 Produkten die Billa und Billa Plus- Märkte. Einer von ihnen ist künftig die Bäckerei Köck aus Mürzzuschlag. Mit dem „Steirerloab“ wurde eine Partnerschaft eingegangen, die neue Maßstäbe für die Brotkultur setzen soll. Für den finalen „Steirerloab“, wie er absofort im Handlel erhältlich ist, haben Billa-Mitarbeiter gemeinsam mit der Bäckerei Köck drei nterschiedliche, für die Steiermark typische Brote entwickelt. Die Entscheidung, welches der Produkte es in die Regaleschafft, wurde anhand einer Vergleichsverkostung vom gesamten Vertriebsteam getroffen. Der „Steirerloab“ ging als klarer Sieger hervor.

In der gesamten Steiermark wie auch im Südburgenland ist der „Steirerloab“ nun nur in den Billa-Märkten erhältlich. „Der Steirerloab‘ wird traditionell mit Natursauerteig hergestellt und ist reich an Vitaminen sowie Mineral- und Ballaststoffen. Es werden keinerlei Zusatzstoffe oder Backmittel verwendet. Der Vollkorn-Roggenschrot wird durch Vorkochen aufgequollen und ist daher besonders bekömmlich und leicht verdaulich“, erklärt Josef Bauer-Gruber, Gruppenleiter bei Billa.

Robert Köck, Peter Gschiel, Josef Bauer-Gruber und Dominik Köck © Billa AG/Ivan Bandic

Mit dieser Ausstellung ist Kapfenberg gut behütet

15. März: Im Kulturzentrum Kapfenberg dreht sich derzeit alles rund um den Hut. Bis 26. Mai kann die Kopfbedeckung in allen möglichen Variationen im Rahmen der Ausstellung „HUT ST(EE)L“ bestaunt werden. Bunte, klassische und moderne Hüte, sowie sogenannte Fascinators und Headpieces reihen sich dabei aneinander.

Präsentiert wird die Ausstellung von der Kunstpädagogin Christine Rohr, die sich bestens mit Hüten auskennt: Als letzte Modell-Modistin, die 1992 in der Steiermark ihre Meisterprüfung ablegte, verfügt sie nämlich über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Kreation von einzigartigen Kopfbedeckungen. „Modell Modistin ist ein weiblicher Beruf. Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Materialien und fertigen Einzelstücke. Unsere Bühne ist der Kopf“, versprüht Rohr ihre Freude über die kreative Arbeit.

Der Titel ihrer Ausstellung weist außerdem auf einen zweiten Aspekt ihres Schaffens hin: Das Thema Stahl hat Christine Rohr von Kindheit an geprägt, da sie als Tochter eines Stahlarbeiters in Trofaiach aufwuchs und zwei Jahre lang die Berg- und Hüttenschule in Leoben besuchte. Diese Verbundenheit zu Metall spiegelt sich auch in ihren Werken wider.

Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit ist Rohr auch als Kunstpädagogin tätig, unterrichtet Kunst und Textilkunst am Gymnasium Kapfenberg und hat kürzlich auch in St.Lorenzen im Mürztal eine Werkstatt eröffnet.

97-jährige Künstlerin und Architektin stellt in der Galerie RO34 aus

14. März: Die Architektin Susanne Ebner eröffnete exakt am Weltfrauentag ihre Ausstellung in der Brucker Galerie RO34. Die 97-jährige Architektin und bildende Künstlerin hat ein pralles Leben voll Familie, Kultur und Kunst geführt und tritt nun noch einmal mit beeindruckenden Bildwerken vor den Vorhang. Die Brucker Galeristin Christine Pantak freute sich über den großen Zuspruch bei der Vernissage. Der Brucker Künstler Frank Peter Hofbauer hielt, wie schon so oft in dieser Galerie, eine sehr persönliche Laudatio auf die Künstlerin, kennen sich beide doch seit mehr als 60 Jahren.

Susanne Ebner hat übrigens zusammen mit dem bekannten Architekten Ferdinand Schuster ab 1953 drei Kapfenberger Kirchen und das Kapfenberger Hallenbad geplant und gebaut, begann aber erst mit 50 Jahren ihre Laufbahn als Malerin und Grafikerin. Das freie Zeichnen und Malen wurde ihre ganze Leidenschaft. Sie hat zahlreiche Kurse und Seminare besucht, bei Adolf Osterider, Bernd Hasler, Erich Lantschbauer und Hofbauer selbst, wo sie neben Ölmalerei auch verschiedenste Drucktechniken erlernte, die man bei dieser Ausstellung bewundern kann. Der menschliche Akt und die Landschaft in expressiver, reduzierter Darstellungsweise sind ihre künstlerischen Schwerpunkte – auch in dieser Ausstellung, die bis 6. April zu sehen ist.

Frank Peter Hofbauer, Susanne Ebner, Galeristin Christine Pantak (von links) © KK

AK Wahl: ÖVP-Spitzenkandidat Peter Amreich besucht den Bezirk

13. März: Der Spitzenkandidat der ÖVP-Gewerkschafter in der bevorstehenden Arbeiterkammerwahl, Peter Amreich, startete am Montag seine Tour durch die Bezirke in Bruck-Mürzzuschlag. „Wir bringen die Themen Leistung, Familie und Sicherheit in die AK“, betont Amreich und ruft dazu auf, an der Wahl, die vom 16. bis 19. April stattfindet, teilzunehmen. Rund 450.000 Steirerinnen und Steirer entscheiden in diesem Zeitraum über ihre Vertretung in der Arbeiterkammer.

Die Schwerpunkte im Programm von Amreich liegen unter anderem bei der steuerlichen Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und der Unterstützung von Pendlerinnen und Pendlern. Beruflich ist der gebürtige Weststeirer als Personalvertretungsvorsitzender in der A1 Telekom Steiermark tätig und ist zudem Vorstandsmitglied in der Arbeiterkammer sowie Vorsitzender-Stellvertreter im ÖGB Steiermark.

(v.l.n.r.) Franz Gosch mit seinem Nachfolger als AK-Spitzenkandidat Peter Amreich und ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Franz Reithofer, der als Bezirkskandidat antritt © ÖVP

Brucker Damen sind steirische Tennismeisterinnen

12. März: Die Damen des ESV-Tennis Bruck haben sich am Freitag den Steirischen Landesmeistertitel im Tennis geholt. In einem dramatischen Endspiel der Wintermeisterschaft konnte man sich dank des besseren Gameverhältnisses hauchdünn gegen die Spielerinnen des TSV Hartberg durchsetzten.

Nach den ersten beiden Einzelspielen hatten die Hartbergerinnen bereits mit 2:0 in Führung gelegen, Katrin Eisenberger und U18-Meisterin Leni Bischof konnten mit ihren Siegen jedoch wieder ausgleichen. Im Doppel zeigte sich dasselbe Muster: Hartberg gewinnt das erste Spiel, Bruck das Zweite. Somit folgte die Entscheidung aufgrund des Gameverhältnisses, das denkbar knapp mit 53:52 zugunsten des ESV-Tennis Bruck entschied.

„Spannender geht es nicht, am Ende ging es tatsächlich um jeden Punkt“, jubelt Christian Mayer, sportlicher Leiter des ESV-Tennis, „Aufgrund der geschlossenen Teamleistung ist es unseren Damen gelungen, den Titel nach Bruck zu holen.“ Im Sommer soll in der Landesliga A sogleich der Nächste, und der damit verbundene Aufstieg in die Bundesliga, folgen.

Jasmin Buchta, Leni Bischof, Katrin Eisenberger und Raphaela Steinwender (v.l.n.r.) holten den Titel nach Bruck © STTV

Badebomben und Salben in der Apotheke selber machen

12. März: Wiegen, rühren, kneten und umfüllen - so gestaltete sich kürzlich ein Vormittag für elf Kinder in St. Barbara. Die Kinder der Naturfreunde Mitterdorf konnten einen Blick hinter das Verkaufspult der Apotheke „Zur heiligen Barbara“ in St. Barbara werfen. „Es wurden Salben und Badebomben hergestellt und gerätselt. Dabei haben die Kinder den Beruf des Apothekers kennengelernt“, erklärt Andrea Planka von den Naturfreunden. Auch das Zusammenstellen von Teemischungen war ein Punkt auf der Tagesordnung. „Alle Sinne wurden angesprochen. Toll, was man in einer Apotheke alles erleben kann“, sagt Planka.

Am 28. April planen die Naturfreunde Mitterdorf wieder einen abwechslungsreichen Tag für Kinder. „Es geht zum ,Jungle Indoor Playland‘ in Wiener Neustadt“, sagt Planka. In dem Indoor-Spielplatz können sich die Kinder richtig austoben. Anmeldungen sind unter der Tel.-Nr. 0650-42 03 962 möglich.

Die Kinder in der Apotheke „Zur Heiligen Barbara“ in St. Barbara © Kk

Auf Tuchfühlung mit zwei Rentieren beim Ostermarkt

11. März: Cupid und Comet sind zwei Rentiere. Die beiden haben sich mittlerweile in Tragöß-St. Katharein gut eingewöhnt. Seit einigen Wochen leben die beiden nämlich am Pattererhof in Tragöß-St. Katharein bei Michelle Kaufmann und Franz Friedam. Jetzt, zum Ostermarkt am 23. und 24. März, können die Tiere zum ersten Mal von Besucherinnen und Besuchern bestaunt werden. „Bei einer Schaufütterung kann man die Tiere hautnah sehen“, verrät Kaufmann.

Die routinierten Lama- und Alpakazüchter haben sich nämlich Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen genommen. „Bisher waren die Tiere in ihrem eigenen Gehege am Waldrand. Dort haben sie in Ruhe alles entdecken können“, sagt Kaufmann. Scheu sind die Rentiere übriges nicht. Ganz im Gegenteil. Neugierig haben sie ihr neues Territorium erkundet und haben bereits nach kurzer Zeit Vertrauen zu Kaufmann und Friedam aufgebaut. „Es ist wunderbar, so einzigartige Tiere bei uns am Hof zu haben“, freut sich Kaufmann.

Michelle Kaufmann und Franz Friedam füttern ihre beiden Rentiere | Michelle Kaufmann und Franz Friedam füttern ihre beiden Rentiere © KLZ / Martina Pachernegg

Drei neue Pixi-Bücher über Waldemar Wurzel

8. März: Waldemar Wurzel, das kleine Maskottchen des Naturparks Mürzer Oberland, ist immer in der Natur unterwegs. Über die Jahre hat er sich viel Wissen angeeignet und gibt sein Wissen an die Kinder weiter. Diese Überlegungen standen im Mittelpunkt des Projektes „Waldemar Wurzel: naturverträglich unterwegs im Naturpark Mürzer Oberland“, das vom Naturpark gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, der Bezirksjägerschaft und der Naturschutzabteilung des Landes im Vorjahr gestartet wurde. Die Leader-Region Mariazellerland-Mürztal stellte 60 Prozent der 10.000 Euro Projektkosten zur Verfügung. Das Grafikbüro Gletthofer aus Mürzzuschlag gestaltete die drei Bücher im bekannten Pixibuch-Format.

Am Freitag wurden die Bücher in der Naturparkschule Neuberg von Naturparkobmann Siegfried Darnhofer den Schülerinnen und Schülern sowie den vielen Gästen präsentiert: Bezirksjägermeister Hannes Fraiss, Bezirkskammerrat Andreas Reisinger, Hochsteiermark-Tourismusobmann Nino Contini, Leader-Projektleiter Erich Leitenbauer, Rainer Gosch von den Bundesforsten, Schulleiterin Josefine Seiberl und nicht zuletzt Bürgermeister Peter Tautscher waren gekommen. Die drei Bücher sind beim Naturpark Mürzer Oberland kostenlos erhältlich.

Die Neuberger Kinder und die Ehrengäste bei der Vorstellung der drei Waldemar-Wurzel-Bücher © Andreas Steininger

FPÖ-Obmann Pensl geht als Spitzenkandidat in Brucker Gemeinderatswahlen

7. März: Rund ein Jahr vor der Gemeinderatswahl in Bruck wurde FPÖ-Stadtparteiobmann Raphael Pensl bei einer Sitzung der FPÖ Stadtparteileitung per Antrag zum Spitzenkandidaten gewählt. Der 39-jährige Jurist ist bereits seit fünf Jahren als Parteiobmann und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat in Bruck tätig.

„Ich bin mit diesem Antrag überrascht worden, da mein Team mir damit zum Ausdruck bringen wollte, dass es zu 100 Prozent hinter mir steht“, zeigt sich Pensl erfreut über die Nominierung und gibt sogleich ein Wahlziel vor: „Ziel für die kommende Gemeinderatswahl wird sein den zweiten Platz zu erreichen, wieder in den Stadtrat einzuziehen und die Absolute der SPÖ zu brechen“

Im Zuge der Sitzung wurde zudem Robert Pölzl aufgrund eines Wohnsitzwechsels durch Gemeinderat Patrik Moser ersetzt, der damit zum neuen Stellvertreter von Pensl aufsteigt. Weiters wurde Jürgen Riegler als weiteres Mitglied in die Stadtparteileitung aufgenommen und Klaus Stark als Kassier bestätigt.

Raphael Pensl wurde als FPÖ-Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2025 gewählt © FPÖ Bruck

Austauschbesuch „Allianza Österreich-Argentinien“ : Drei Generationen am 300 Jahre alten Bauernhof

6. März: Eingebettet in einer gebirgigen Kulisse leben und arbeiten am 300 Jahre alten Michlbauer-Hof in Neuberg insgesamt drei Generationen zusammen. Wie das funktioniert, zeigte man am Mittwoch bei einem Austauschbesuch im Rahmen des Projektes „Alianza Österreich – Argentinien: Gemeinsam für eine zukunftsfähige Landwirtschaft“, bei dem man eine Gruppe von Bäuerinnen und Bauern in Neuberg begrüßen durfte.

„Wir versuchen bei der Bewirtschaftung unseres Hofes Bewährtes zu erhalten und trotzdem für Neues offen zu sein. Dadurch können wir den Bauernhof für die nächste Generation zukunftsfähig ausrichten“, erklärt Manfred Holzer, der den Michlbauer-Hof gemeinsam mit seiner Frau Brigitte führt. Zwar berge das Zusammenleben mehrerer Generationen ein gewisses Konfliktpotenzial, gleichzeitig wurde aber auch von den großen Vorteilen erzählt. Damit diese zu spüren sind, braucht es stimmige Kommunikation untereinander, klare Aufgabenverteilung, und gegenseitige Wertschätzung.

Das vom Welthaus Graz in Kooperation mit der argentinischen NGO „INCUPO“ ins Leben gerufene Projekt „Allianza“ hat es sich zum Ziel gesetzt, globale Lösungen für Probleme in der Landwirtschaft zu suchen. „Bei den Austauschbesuchen auf steirischen Höfen besteht die Möglichkeit, sich über nachhaltige Methoden der Landwirtschaft auszutauschen und sich an der Ausarbeitung notwendiger Rahmenbedingungen für eine nachhaltige tierische Produktion zu beteiligen“, sagt Projekt-Koordinatorin Margareta Moser.

Diese Bedingungen sollen in der letzten Projektphase von der Politik eingefordert werden. Interessierte Bäuerinnen und Bauern sind eingeladen, sich noch zum Abschluss-Workshop am 13. und 14. April im Retzhof in Wagna anzumelden.

Das Projekt „Allianza Österreich-Argentinien“ war am Mittwoch in Neuberg zu Gast © Welthaus Graz / Bierbacher

Hönigsberger Feuerwehr holte sich das Fass Bier

6. März: In Zeiten wie diesen müssen auch die Feuerwehren ihre Abschnitts-Eisschießen auf Asphalt statt auf Eis austragen. So auch der Feuerwehrabschnitt II im Bereich Mürzzuschlag. Aber wenigstens war das Wetter schön.

Die Feuerwehren - ein Team umfasste acht Asphaltschützen - lieferten sich spannende Duelle. Den Sieg holte sich die Freiwillige Betriebsfeuerwehr Hönigsberg und sicherte sich damit ein Fass Bier. Knapp dahinter lagen die FF Mürzzuschlag vor der FF Spital, der FF Steinhaus und der FF Langenwang.

Die BtF Hönigsberg gewann das Eisschießen und damit auch ein Fass Bier © BFVMZ/FF Steinhaus

Neue Ekiz-Gruppe in Turnau

6. März: In der Gemeinde Turnau hat Sabine Ellmeier vom Eltern-Kind-Zentrum Mürztal in St. Barbara einen neuen Partner gefunden. Im Kindergarten in der Sportplatzstraße findet ab 19. März nämlich der Kurs „Wirbelkids“ statt. An sechs Nachmittagen können Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren zusammen mit einer Begleitperson spielen, kreativ sein und sich austoben. Zudem können so erste Freundschaften zwischen Gleichaltrigen entstehen und Eltern können sich in ungezwungenem Rahmen austauschen. Geleitet wird die Gruppe von Elementarpädagogin Petra Thurner. Informationen gibt es unter der Tel.-Nr. 0664-80 55 329.

Sabine Ellmeier leitet das Ekiz Mürztal | Sabine Ellmeier leitet das Ekiz Mürztal in St. Barbara © KLZ / Martina Pachernegg

Neue Geschäftsführerin für den Pflegeverband

5. März: Der Pflegeverband Bruck-Mürzzuschlag hat sich in der Führungsetage neu aufgestellt: Mit 1. März hat Heidrun Schön die Position der Geschäftsführerin und Geschäftsstellenleiterin übernommen. Unterstützt wird sie in dieser Funktion von ihren Stellvertretern Martin Pernsteiner und Martin Falinski. Schön folgt Oliver Wunsch nach, der mit dem Jahreswechsel den Übergang vom Sozialhilfeverband zum Pflegeverband betreut hatte. Insgesamt betreibt der Verband im Bezirk zehn Einrichtungen mit rund 800 Bewohnern und beschäftigt zu diesem Zweck mehr als 600 Mitarbeiter.

Heidrun Schön ist seit Anfang März die neue Geschäftsführerin des Pflegeverbands Bruck-Mürzzuschlag © Facebook / Pflegeverband Bruck-Mürzzuschlag

Finale des Hochschwab-Cup am Seeberg

4. März: Am Seeberg fand kürzlich das finale Rennen des fünfteiligen Hochschwab-Cups 2024 statt. In diesem maßen sich junge Rennläuferinnen und Rennläufer im Alter von 4 bis 15 Jahren auf der Piste, die Tagesbestzeit im Cupfinale konnte sich Luisa Kraft, SV St. Sebastian sichern.

Entstanden ist die Rennserie vor drei Jahren, als sich die Skivereine KSV Gigasport Kapfenberg, SV St.Marein/Lorenzen, SV St. Sebastian, WSV Au bei Turnau und WSV Mariazell zusammenschlossen, um den Nachwuchs für das Skifahren und den Rennlauf zu begeistern. Damals startete man mit 50 jungen Skifahrerinnen und Skifahrern, mittlerweile hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt.

Wie bei den Großen im Skiweltcup kam in diesem Jahr auch ein „rotes Trikot“ zum Einsatz. Jene Läuferinnen und Läufer mit der höchsten Punktezahl erhielten das Trikot im Zuge der Siegerehrung verliehen und durften im nächsten Rennen mit dem besonderen Merkmal an den Start gehen. Die meisten davon gingen in dieser Saison an den SV St. Sebastian, dessen Mitglieder sich gleich 7 rote Trikots sichern konnten.