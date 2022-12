Seit kurzem ist Bernhard Zagar interimistischer Leiter des Instituts für Elektrotechnik an der Montanuniversität Leoben. Seit 2001 war der gebürtige Klagenfurter Professor für Elektrische Messtechnik an der Johannes Kepler Universität Linz, wo er nun in den Ruhestand trat. Studiert hatte Zagar Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz, wo er auch seine Dissertation verfasste. Es folgten zwei Forschungsaufenthalte in den USA und die Habilitation.