Besuchsregelung auf Kinderstation verärgerte Großeltern

Großeltern durften Enkel im Volksschulalter nicht besuchen, weil dessen Mutter schon bei ihm gewesen war. Am LKH Hochsteiermark in Leoben, wie auch in allen anderen Kages-Häusern, gelten aber nach wie vor strenge Coronaregeln.