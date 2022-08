IRFC 2022 in Leoben brachte über 130.000 Euro an Spenden für Kinder

Von 22. bis 24. Juli fand in Leoben die Iron Road for Children 2022 statt. Im Zuge der Benefizveranstaltung wurden wieder Spenden für erkrankte Kinder gesammelt. Am Mittwochnachmittag wurde das Spendenergebnis offiziell verkündet.