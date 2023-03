AT&S-Forscher Markus Leitgeb als "Engineer of the Year" ausgezeichnet

Markus Leitgeb (49), gebürtiger Wolfsberger, der in Leoben studierte, in Trofaiach lebt und Leiter der AT&S-Abteilung Forschung und Entwicklung ist, wurde am Dienstag in Arizona/USA als "Engineer of the Year" ausgezeichnet.