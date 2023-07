Braut Silke und Bräutigam Wolfgang sind sich beim Fortgehen begegnet. Das frisch getraute Ehepaar ist in Leoben zu Hause und hat sich für ihre Hochzeit eine ganz besondere Location ausgesucht. Das Ja-Wort gaben sie sich am 14. Juli im Stift Göss in Leoben, wo das Brautpaar auch wohnt. Das Fotoshooting zu ihrem besonderen Tag hat ebenfalls hier stattgefunden.

Zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen von Silke und Wolfgang zählen Reisen, die eine oder andere führt sie auch in die Therme, ihr Garten und Treffen mit den Freunden.

Sardinien ist das Ziel ihrer Hochzeitsreise. Auf der Insel im Mittelmeer wird ganz relaxt geflittert.

